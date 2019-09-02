Элина Свитолина: Тренировки с Монфисом помогли мне улучшить реакцию и работу ног Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал US Open.

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Пятая ракетка мира Элина Свитолина после победы над Мэдисон Киз из США (7:5, 6:4) и выхода в четвертьфинал турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке рассказала о том, в чем прибавила благодаря тренировкам со своим молодым человеком Гаэлем Монфисом из Франции.

«Тренировки с ним определенно помогли мне улучшить реакцию и работу ног, – приводит слова 24-летней украинской теннисистки официальный сайт турнира. – С ним приходится двигаться по-настоящему быстро, потому что его удары очень плоские и тяжелые. Возможно, со стороны так не скажешь, но он направляет мячи с большой мощью».

Напомним, в четвертьфинале Свитолина сыграет с 16-й ракеткой мира Джоанной Контой из Великобритании.