Даниил Медведев: В матче с Лопесом вел себя, как идиот Российский теннисист спорил с судьей, вырвал полотенце из рук боллбоя и показал зрителям средний палец.

Загрузка...

Пятая ракетка мира Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке высказался о своем поведении в матче третьего круга с Фелисиано Лопесом из Испании.

«Говоря о предыдущем матче, я был идитом, если честно, – приводит слова 23-летнего российского теннисиста официальный сайт турнира. – Я сделал то, чем нельзя гордиться и над чем я работаю, чтобы вести себя на корте лучше. Потому что уверен, что вне корта я хороший человек.

Что касается этого матча (с Домиником Кепфером), во время игры я оставался сосредоточенным. После матча я немного повеселил публику. Но мы все знаем, какой может быть публика в Нью-Йорке. Возможно, здесь самые эмоциональные зрители в мире.

Когда играешь на больших кортах, чувствуешь это особенно. Я играл со зрителями. Надеюсь, это позабавило их, как и меня. Как я сказал, это придало мне сил для победы».

Напомним, в матче с Лопесом Медведев спорил с судьей, вырвал полотенце из рук боллбоя, а также показал зрителям, которые его освистывали, средний палец.

В ночь на понедельник российский теннисист победил в четырех сетах немца Доминика Кепфера (3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)) и вышел в четвертьфинал. Его следующим соперником станет 24-я ракетка мира Стэн Вавринка из Швейцарии.