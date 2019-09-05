Надаль стал последним полуфиналистом US Open - Советский спорт
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05 сентября 2019 09:05ТеннисЛипкин Антон

Надаль стал последним полуфиналистом US Open

Испанец в трех сетах обыграл Шварцмана.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

В ¼ финала 33-летний испанец в трех сетах был сильнее 21-го номера мирового рейтинга Диего Шварцмана из Аргентины. За 2 часа 46 минут Надаль оформил победу в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

Его соперником в полуфинале станет итальянец Маттео Берреттини, который ранее выбил из борьбы француза Гаэля Монфиса.

Напомним, в другом полуфинале сыграют Даниил Медведев (Россия, 5) – Григор Димитров (Болгария).

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
¼ финала

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Диего Шварцман (Аргентина, 20) – 6:4, 7:5, 6:2

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