Надаль стал последним полуфиналистом US Open Испанец в трех сетах обыграл Шварцмана.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

В ¼ финала 33-летний испанец в трех сетах был сильнее 21-го номера мирового рейтинга Диего Шварцмана из Аргентины. За 2 часа 46 минут Надаль оформил победу в трех сетах со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

Его соперником в полуфинале станет итальянец Маттео Берреттини, который ранее выбил из борьбы француза Гаэля Монфиса.

Напомним, в другом полуфинале сыграют Даниил Медведев (Россия, 5) – Григор Димитров (Болгария).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

¼ финала

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Диего Шварцман (Аргентина, 20) – 6:4, 7:5, 6:2