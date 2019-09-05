Даниил Медведев: Смотреть хоккей по телевизору не могу, а в жизни очень понравилось Российский теннисист следит за НХЛ и НБА, но матчи не смотрит.

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Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, за какими американскими лигами он следит.

«НХЛ, НБА, но смотреть не получается, потому что в Европе поздно, – рассказал 23-летний российский теннисист в интервью «Eurosport Россия». – Когда смотрю хоккей по телевизору – просто не могу: за шайбой не уследить, когда гол непонятно. А в жизни очень понравилось смотреть хоккей.

Но если выбирать между НХЛ и НБА, то НБА».

Напомним, Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке, где сыграет с Григором Димитровым из Болгарии. Благодаря этому он вошел в четверку лучших в рейтинге ATP.