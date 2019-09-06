Кабаль и Фара выиграли US Open в парном разряде Колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара завоевали титул в парном разряде US Open.

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В финальном матче турнира колумбийские теннисисты переиграли пару Марсель Гранольерс (Испания) и Орасио Себальос (Аргентина).

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась победой колумбийцев со счетом 6:4, 7:5. За время матча Кабаль и Фара дважды подали навылет, реализовали три брейк-пойнта из 13 и допустили три двойные ошибки. На счету их соперников четыре эйса, один реализованный брейк-пойнт из одного, а также две ошибки при подаче.

Отметим, что в июле колумбийские теннисисты выиграли Уимблдонский турнир в парах.