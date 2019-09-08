Сафин оценил шансы Медведева на победу в матче с Надалем Финал US Open пройдет в Нью-Йорке и стартует в 23.00 по московскому времени.

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин дал комментарий перед матчем россиянина Даниила Медведева против испанца Рафаэля Надаля.

«Он может выиграть турнир. Даниил уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться. Рафаэль все-таки в возрасте, и на него уже давит ответственность, что он должен выиграть этот матч. Надаль – непростой, левша, с большим опытом. Медведев так играет, что его не будет что-то волновать. Даниил будет играть от себя.

Нельзя говорить, что проход Медведева был очевиден. Всегда первые два матча самые сложные, а дальше становится проще. Даниил набрал хорошую форму, он сейчас на волне, поэтому может спокойно Надаля обыграть. Он высокий, хорошо бьет мяч, двигается. Ничего такого не вижу. Надаль просто опытный», – цитирует Сафина «Чемпионат».