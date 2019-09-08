Сафин оценил шансы Медведева на победу в матче с Надалем

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин дал комментарий перед матчем россиянина Даниила Медведева против испанца Рафаэля Надаля.
«Он может выиграть турнир. Даниил уже на том уровне, чтобы Надаля не бояться. Рафаэль все-таки в возрасте, и на него уже давит ответственность, что он должен выиграть этот матч. Надаль – непростой, левша, с большим опытом. Медведев так играет, что его не будет что-то волновать. Даниил будет играть от себя.
Нельзя говорить, что проход Медведева был очевиден. Всегда первые два матча самые сложные, а дальше становится проще. Даниил набрал хорошую форму, он сейчас на волне, поэтому может спокойно Надаля обыграть. Он высокий, хорошо бьет мяч, двигается. Ничего такого не вижу. Надаль просто опытный», – цитирует Сафина «Чемпионат».
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В Лужниках стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Олег Знарок: Удалений у нас слишком много Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры. 06.09.2019 23:00 Хоккей Григорьевская Юлия Уничтожение «Йокерита», мощный старт от Заварухина. Как прошел день в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 05.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Евгений Ловчев: Россия показала блестящий футбол Обозреватель «Советского спорта» - о победе сборной России над Шотландией. 07.09.2019 10:00 Футбол Почему за эту сборную не стыдно. Колонка Николая Яременко Главный редактор «Советского спорта» поймал себя на мысли: впервые за долгие годы смотришь в турнирную таблицу и не считаешь оставшиеся матчи. 07.09.2019 18:00 Футбол Яременко Николай «Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван