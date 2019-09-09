Барти вернулась в лидеры рейтинга WTA, Шарапова покинула топ-100 Александрова стала первой ракеткой России.

Новым лидером рейтинга WTA стала Эшли Барти из Австралии, которая опередила Наоми Осаку, не сумевшую защитить свой прошлогодний титул на турнире «Большого шлема» US Open.

Новая победительница турнира Бьянка Андрееску из Канады поднялась на десять позиций и теперь занимает пятое место.

Лучшей из российских теннисисток впервые стала Екатерина Александрова, опередившая Дарью Касаткину. Отметим, что проигравшая в первом круге US Open Мария Шарапова покинула первую сотню.

Рейтинг WTA

Положение на 9 сентября 2019 года

1. (2) Эшли Барти (Австралия) – 6501 очко

2. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 6125

3. (5) Элина Свитолина (Украина) – 5032

4. (1) Наоми Осака (Япония) – 4846

5. (15) Бьянка Андрееску (Канада) – 4835

6. (4) Симона Халеп (Румыния) – 4803

7. (6) Петра Квитова (Чехия) – 4326

8. (7) Кики Бертенс (Голландия) – 4325

9. (8) Серена Уильямс (США) – 3935

10. (12) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738…

39. (43) Екатерина Александрова (Россия) – 1333

40. (42) Дарья Касаткина (Россия) – 1270

41. (45) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1240…

48. (51) Вероника Кудерметова (Россия) – 1064...

54. (61) Маргарита Гаспарян (Россия) – 1029...

65. (63) Светлана Кузнецова (Россия) – 936...

72. (72) Анастасия Потапова (Россия) – 844

73. (84) Анна Блинкова (Россия) – 837…

97. (98) Наталья Вихлянцева (Россия) – 630…

102. (85) Вера Звонарева (Россия) – 590…

135. (87) Мария Шарапова (Россия) – 466