Кудерметова победила Лепченко в Хиросиме

48-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу над Варварой Лепченко из США в матче первого круга турнира WTA Hana-cupid Japan Women's Open в Хиросиме.
За 1 час 28 минут 22-летняя Кудерметова оформила победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Ее следующая соперница определится в матче Кристина Макхейл (США) – Грет Миннен (Бельгия).
Отметим, что еще одна российская теннисистка – Людмила Самсонова – завершила выступление в одиночном разряде после поражение от Кирстен Флипкенс из Бельгии (6:7 (2:7), 4:6).
Также в Хиросиме выступят Анастасия Потапова, Варвара Флинк и Валерия Савиных.
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Вероника Кудерметова (Россия, 2) – Варвара Лепченко (США) – 6:4, 6:2
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Людмила Самсонова (Россия) – 7:6 (7:2), 6:4
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