Савиных уступила Зигемунд в первом раунде турнира в Хиросиме - Советский спорт
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10 сентября 2019 10:53Теннис

Савиных уступила Зигемунд в первом раунде турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Валерия Савиных уступила немке Лауре Зигемунд в первом круге турнира в Хиросиме (Япония).

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась победой немки со счетом 6:4, 6:1. За время матча Савиных совершила одну двойную ошибку. На счету ее соперницы три эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

Добавим, что следующей соперницей немецкой теннисистки на турнире станет Патриция Тиг из Румынии.

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