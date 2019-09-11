Марат Сафин: Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока Сафин рассказал о том, как его воспринимали соперники.

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин заявил, что во время его выступлений соперники не воспринимали всерьез российских теннисистов.

«Мы с Женей Кафельниковым приезжали на международные турниры и булавочкой закалывали шортики, играли в кроссовках, над которыми ржали все вокруг, – приводит «RT» слова Сафина. – Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока».

Напомним, на прошлой неделе российский теннисист Даниил Медведев дошел до финала US Open, где в пяти сетах потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля. Этот финал турнира «Большого шлема» стал первым для мужского российского тенниса с 2005 года, когда Сафин выиграл Australian Open.