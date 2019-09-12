Перес хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Надалем и Федерером

Как сообщает abc.es, целью Переса является попытка установить рекорд посещаемости теннисного матча - по мнению президента мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» может собраться порядка 80 тысяч поклонников тенниса.
Отмечается, что Надаль уже знает о намерении Переса, которому еще предстоит обсудить возможное проведение теннисного матча на предстоящем Совете членов правления клуба.
Ранее Перес рассказал, что после своего ухода мадридского клуба хотел бы видеть Надаля на посту президента «Реала».
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