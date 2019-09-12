Перес мечтает о матче Надаль – Федерер на «Сантьяго Бернабеу» - Советский спорт
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12 сентября 2019 23:59ТеннисКоноплев Александр

Перес мечтает о матче Надаль – Федерер на «Сантьяго Бернабеу»

Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что неоднократно пытался устроить матч Рафаэль Надаль – Роджер Федерер на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Противостояние Надаля и Федерера считается одним из величайших в истории тенниса.

– Много раз пытался устроить их встречу на «Бернабеу», в том числе ради рекорда мира по числу зрителей на теннисном поединке. Но постоянно кто-то из них травмирован, а кто-то травмирован. К счастью, они в строю и у меня еще будет время, – цитирует AS Переса.

Напомним, что Рафаэль Надаль более за «Реал», когда как его дядя Мигель Анхель Надаль провел восемь сезонов в «Барселоне».

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