Перес мечтает о матче Надаль – Федерер на «Сантьяго Бернабеу» Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что неоднократно пытался устроить матч Рафаэль Надаль – Роджер Федерер на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Противостояние Надаля и Федерера считается одним из величайших в истории тенниса.

– Много раз пытался устроить их встречу на «Бернабеу», в том числе ради рекорда мира по числу зрителей на теннисном поединке. Но постоянно кто-то из них травмирован, а кто-то травмирован. К счастью, они в строю и у меня еще будет время, – цитирует AS Переса.

Напомним, что Рафаэль Надаль более за «Реал», когда как его дядя Мигель Анхель Надаль провел восемь сезонов в «Барселоне».