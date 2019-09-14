Кудерметова проиграла Дои и не смогла выйти в финал в Хиросиме Матч продолжался 1 час 22 минуты.

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48-я ракетка мира Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира WTA Hana-cupid Japan Women's Open в Хиросиме.

В ½ финала 22-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Мисаки Дои из Японии, которая занимает 107-е место в мировом рейтинге. За 1 час 22 минуты 28-летняя Дои оформила победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

Теперь в финале Дои сыграет с другой представительницей Японии – Нао Хибино, которая была сильнее Михаэлы Бузарнеску из Румынии (4:6, 6:0, 6:3).

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Мисаки Дои (Япония) – Вероника Кудерметова (Россия, 2) – 6:4, 6:3

Нао Хибино (Япония) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 4:6, 6:0, 6:3