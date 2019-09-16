Сборная России узнала соперников по Кубку ATP Об этом сообщает пресс-служба турнира.

С 3 по 12 января 2020 года в Сиднее, Перте и Брисбене (Австралия) пройдет Кубок ATP, где сборную России представят Карен Хачанов и Даниил Медведев.

По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня, им предстоит сыграть в группе D против Италии и США. Еще одна сборная станет известна по итогам квалификации.

Напомним, в каждом противостоянии соперники проведут по два одиночных матча и один парный. В плей-офф выйдут победители групп, а также две вторые команды с наилучшими показателями.

Другие результаты жеребьевки:

Группа А: Сербия, Франция, ЮАР, победитель квалификации (Брисбен).

Группа В: Испания, Япония, Грузия, победитель квалификации (Перт).

Группа С: Швейцария, Бельгия, Великобритания, победитель квалификации (Сидней).