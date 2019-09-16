После победы в Китае Плишкова вышла на 2-е место в Чемпионской гонке WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в таблице Чемпионской гонке WTA и обогнала румынку Симону Халеп.
Отмечается, что в первой десятке изменений не произошло, а лучшей среди россиянок по-прежнему является Екатерина Александрова, занимающая 39–ю строчку.
Чемпионская гонка WTA
Версия от 16 сентября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 5476 очков,
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5256,
3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 4792,
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) – 4727,
5 (5). Серена Уильямс (США) – 3935,
6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 3836,
7 (7). Наоми Осака (Япония) – 3776,
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3615,
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3580,
10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3563...
39 (36). Екатерина Александрова (Россия) – 1130,
40 (43). Вероника Кудерметова (Россия) – 1126...
58 (54). Светлана Кузнецова (Россия) – 906...
62 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 859...
66 (65). Анна Блинкова (Россия) – 814...
80 (82). Анастасия Потапова (Россия) – 647...
83 (80). Дарья Касаткина (Россия) – 637...
87 (84). Маргарита Гаспарян (Россия) – 600.