После победы в Китае Плишкова вышла на 2-е место в Чемпионской гонке WTA В финале она обыграла хорватскую теннисистку Петру Мартич – 6:3, 6:2.

Загрузка... Чешская теннисистка Каролина Плишкова поднялась на вторую строчку в таблице Чемпионской гонке WTA и обогнала румынку Симону Халеп. Отмечается, что в первой десятке изменений не произошло, а лучшей среди россиянок по-прежнему является Екатерина Александрова, занимающая 39–ю строчку. Чемпионская гонка WTA Версия от 16 сентября: 1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 5476 очков, 2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5256, 3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 4792, 4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) – 4727, 5 (5). Серена Уильямс (США) – 3935, 6 (6). Петра Квитова (Чехия) – 3836, 7 (7). Наоми Осака (Япония) – 3776, 8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3615, 9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3580, 10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3563... 39 (36). Екатерина Александрова (Россия) – 1130, 40 (43). Вероника Кудерметова (Россия) – 1126... 58 (54). Светлана Кузнецова (Россия) – 906... 62 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 859... 66 (65). Анна Блинкова (Россия) – 814... 80 (82). Анастасия Потапова (Россия) – 647... 83 (80). Дарья Касаткина (Россия) – 637... 87 (84). Маргарита Гаспарян (Россия) – 600.