Александрова и Гаспарян вышли во второй круг турнира в Сеуле Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

Загрузка...

Россиянка Екатерина Александрова одержала победу на старте турнира в Сеуле (Южная Корея). Сегодня, 16 сентября спортсменка из РФ обыграла Гретье Миннен из Бельгии.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, а ее продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Следующий матч Александрова проведет против чешской теннисистки Каролины Плишковой.

В другом матче россиянка Маргарита Гаспарян одолела со счетом 7:5, 6:4 Татьяну Марию из Германии. Спортсменки провели на площадке 1 час 49 минут. Следующая соперница Гаспарян определится в матче Дениза Аллертова (Чехия) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).