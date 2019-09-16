Джокович обогнал Коннорса по количеству недель во главе рейтинга ATP Серб лидирует в течение 269 недель.

Действующая первая ракетка мира Новак Джокович вышел на четвертое место в истории по количеству недель во главе рейтинга ATP.

Нынешняя неделя стала для 32-летнего серба 269-й в статусе лидера мирового тенниса. По этому показателю он опередил Джимми Коннорса. На следующей неделе Джокович сравняется с занимающим третье место Иваном Лендлом из Чехии.

На втором месте идет американец Пит Сампрас, у которого 286 недель. Для того, чтобы догнать его, Джоковичу необходимо сохранить первую строчку рейтинга до 13 января.

Рекордсменом остается швейцарец Роджер Федерер с 310 неделями.

Добавим, что в обновленном рейтинге ATP Джокович опережает занимающего второе место испанца Рафаэля Надаля на 640 очков.