Джокович обогнал Коннорса по количеству недель во главе рейтинга ATP

Действующая первая ракетка мира Новак Джокович вышел на четвертое место в истории по количеству недель во главе рейтинга ATP.
Нынешняя неделя стала для 32-летнего серба 269-й в статусе лидера мирового тенниса. По этому показателю он опередил Джимми Коннорса. На следующей неделе Джокович сравняется с занимающим третье место Иваном Лендлом из Чехии.
На втором месте идет американец Пит Сампрас, у которого 286 недель. Для того, чтобы догнать его, Джоковичу необходимо сохранить первую строчку рейтинга до 13 января.
Рекордсменом остается швейцарец Роджер Федерер с 310 неделями.
Добавим, что в обновленном рейтинге ATP Джокович опережает занимающего второе место испанца Рафаэля Надаля на 640 очков.
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