Касаткина проиграла Киз в первом круге турнира в Осаке

40-я ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступление на турнире WTA Toray Pan Pacific Open в Осаке.
В матче первого круга 22-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Мэдисон Киз из США, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге. За 1 час 15 минут 24-летняя американка оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
Во втором круге соперницей Киз станет Зарина Дияс из Казахстана, обыгравшая Монику Пуиг из Пуэрто-Рико.
Осака (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Мэдисон Киз (США, 5) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:4
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