Касаткина проиграла Киз в первом круге турнира в Осаке Матч продолжался 1 час 15 минут.

40-я ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступление на турнире WTA Toray Pan Pacific Open в Осаке.

В матче первого круга 22-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Мэдисон Киз из США, которая занимает 16-е место в мировом рейтинге. За 1 час 15 минут 24-летняя американка оформила победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Во втором круге соперницей Киз станет Зарина Дияс из Казахстана, обыгравшая Монику Пуиг из Пуэрто-Рико.

Осака (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 823 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Мэдисон Киз (США, 5) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:4