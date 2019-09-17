Потапова вышла во второй круг в Сеуле Российская теннисистка нанесла поражение На-Лэ Хан из Кореи.

75-я ракетка мира Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира WTA Korea Open в Сеуле.

18-летняя российская теннисистка была сильнее На-Лэ Хан из Кореи, которая занимает 159-е место в мировом рейтинге и получила от организаторов wild card. За 1 час 36 минут Потапова завершила матч в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Ее следующей соперницей станет четвертая сеянная Магда Линетт из Польши.

Добавим, что накануне во второй круг вышли еще две представительницы России – Екатерина Александрова и Маргарита Гаспарян.

Сеул (Южная Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Анастасия Потапова (Россия) – На-Лэ Хан (Корея, WC) – 7:6 (7:4), 6:1