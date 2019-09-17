Потапова вышла во второй круг в Сеуле

75-я ракетка мира Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира WTA Korea Open в Сеуле.
18-летняя российская теннисистка была сильнее На-Лэ Хан из Кореи, которая занимает 159-е место в мировом рейтинге и получила от организаторов wild card. За 1 час 36 минут Потапова завершила матч в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Ее следующей соперницей станет четвертая сеянная Магда Линетт из Польши.
Добавим, что накануне во второй круг вышли еще две представительницы России – Екатерина Александрова и Маргарита Гаспарян.
Сеул (Южная Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Анастасия Потапова (Россия) – На-Лэ Хан (Корея, WC) – 7:6 (7:4), 6:1
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