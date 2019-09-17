Флинк победила Хибино в первом круге в Осаке

149-я ракетка мира Варвара Флинк вышла во второй круг турнира WTA Toray Pan Pacific Open в Осаке.
22-летняя российская теннисистка нанесла поражение Нао Хибино из Японии, которая получила от организаторов wild card. Флинк завершила матч за 1 час 39 минут в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Во втором круге ее соперницей станет Юлия Путинцева из Казахстана.
Напомним, ранее из борьбы на турнире выбыла Дарья Касаткина, проигравшая Мэдисон Киз из США.
Осака (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Варвара Флинк (Россия, Q) – Нао Хибино (Япония) – 6:4, 7:5
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