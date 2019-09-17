Донской и Кравчук не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россияне Евгений Донской и Константин Кравчук потерпели поражение в 1/8 финала парного разряда теннисного турнира в Санкт-Петербурге, чей призовой фонд составляет 1,2 миллиона долларов.
В первом круге теннисисты из РФ проиграли американцу Николасу Монро и белорусу Андрею Василевскому – 3:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 52 минуты.
За выход в полуфинал Монро и Василевский сыграют с хорватами Николой Мектичем и Франко Шкугором.
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