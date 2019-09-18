Потапова проиграла Линетт и завершила выступление в Сеуле Матч продолжался 2 часа 13 минут.

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75-я ракетка мира Анастасия Потапова завершила выступление на турнире WTA Korea Open в Сеуле.

Во втором круге 18-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Магды Линетт из Польши. За 2 часа 13 минут 48-й номер мирового рейтинга оформила победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Следующей соперницей Линетт станет победительница матча Маргарита Гаспарян (Россия, 7) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Сеул (Южная Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Магда Линетт (Польша, 4) – Анастасия Потапова (Россия) – 7:5, 7:6 (7:4)