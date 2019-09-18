Гаспарян проиграла Флипкенс в Сеуле

56-я ракетка мира Маргарита Гаспарян проиграла Кирстен Флипкенс из Бельгии во втором круге турнира WTA Korea Open в Сеуле.
25-я российская теннисистка потерпела поражение в двух сетах со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 48 минут.
В своем следующем матче 33-летняя Флипкенс, занимающая 106-е место в мировом рейтинге, сыграет с Магдой Линетт из Польши, которая ранее выбила из борьбы другую представительницу России – Анастасию Потапову.
Таким образом, выступление в Сеуле продолжает только одна российская теннисистка Екатерина Александрова. В среду она сыграет за выход в третий круг с Кристиной Плишковой из Чехии.
Сеул (Южная Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Маргарита Гаспарян (Россия, 7) – 6:3, 7:5
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