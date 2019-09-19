Флинк проиграла Путинцевой в Осаке

149-я ракетка мира Варвара Флинк завершила выступление на турнире WTA Toray Pan Pacific Open в Осаке.
Во втором круге 22-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан. За 1 час 12 минут 36-й номер мирового рейтинга завершила матч в двух сетах с одинаковым счетом 6:1.
Следующей соперницей Путинцевой станет вторая ракетка мира Наоми Осака, обыгравшая Викторию Томову из Болгарии.
Осака (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Юлия Путинцева (Казахстан) – Варвара Флинк (Россия, Q) – 6:1, 6:1
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