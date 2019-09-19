Павлюченкова победила Бертенс и вышла в третий круг в Осаке Матч продолжался 1 час 30 минут.

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41-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира WTA Toray Pan Pacific Open в Осаке.

28-летняя российская теннисистка одержала победу над Кики Бертенс из Голландии, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге. За 1 час 30 минут Павлюченкова завершила матч в двух сетах со счетом 6:1, 7:5.

Ее следующей соперницей станет Мисаки Дои из Японии, обыгравшая Донну Векич из Хорватии (7:6 (7:5), 6:3).

Осака (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 823 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия, 2) – 6:1, 7:5