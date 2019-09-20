Даниил Медведев: Кириос говорит моему тренеру – машина вообще спит Российский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о том, как относится к прозвищам от австралийца Ника Кириоса.

«Я уже говорил, что Ник, мне кажется, неплохой парень в жизни, – приводит слова 23-летнего российского теннисиста официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге. – На корте он иногда перебарщивает, и это не хорошо.

Любимое прозвище? Он меня в основном «beast» («зверь») называет или «машиной». Помню, в Цинциннати мы с тренером уходили из раздевалки после матча, Ник поворачивается к моему тренеру и говорит: «Машина» вообще спит? Тренер отвечает: «Я его подзаряжаю ночью, он не спит».

Напомним, накануне Медведев нанес поражение Евгению Донскому и вышел в четвертьфинал St. Petersburg Open, где сыграет с другим российским теннисистом – Андреем Рублевым.