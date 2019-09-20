Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Встреча продолжалась один час 41 минуту.
Медведев 11 раз подал навылет, совершил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.
У Рублева три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойта из шести.
В полуфинале Медведев сыграет с Егором Герасимовым из Белоруссии.
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