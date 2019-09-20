Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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20 сентября 2019 21:45ТеннисКоноплев Александр

Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Первая ракетка России Даниил Медведев нанес поражение своему соотечественнику Андрею Рублеву в матче 1/4 финала турнира ATP в Санкт-Петербурге – 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась один час 41 минуту.

Медведев 11 раз подал навылет, совершил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

У Рублева три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойта из шести.

В полуфинале Медведев сыграет с Егором Герасимовым из Белоруссии.

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