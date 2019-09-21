Осака обыграла Мертенс и пробилась в финал турнира в Японии Японская теннисистка Наоми Осака переиграла бельгийку Элизу Мертенс в полуфинале турнира в Осаке (Япония).

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Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась победой японки со счетом 6:4, 6:1. За время матча Осака шесть раз подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и дважды ошиблась на подаче. На счету ее соперницы один эйс, один реализованный брейк-пойнт из одного, а также семь двойных ошибок.

Добавим, что в финале турнира Осака сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анжелик Кербер (Германия).