Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира в Осаке Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Германии Анжелик Кербер и вышла в финал теннисного турнира в Осаке (Япония).

Встреча продолжалась 1 час 19 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:3, 6:3. За время матча Павлюченкова трижды подала навылет, реализовала шесть из 12 брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы три реализованных брейк-пойнта из десяти, а также шесть ошибок на подаче.

Добавим, что в финале турнира Павлюченкова встретится с японкой Наоми Осакой, ранее обыгравшей в полуфинале бельгийку Элизу Мертенс (6:4, 6:1).