Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге В полуфинальном матче St Petersburg Open россиянин Даниил Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова – 7:5, 7:5.

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Встреча продолжалась один час 31 минуту.

Медведев проиграл Герасимову по эйсам (6:7), но лучше реализовывал брейк-пойнты (60 % против 25 %).

В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии. Они встречались пять раз. На счету Медведева только одна победа.