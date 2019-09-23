Кузнецова вышла во второй круг в Ухане после отказа Путинцевой

69-я ракетка мира Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA Dongfeng Motor Wuhan Open в Ухане.
В первом круге 34-летняя российская теннисистка играла с Юлией Путинцевой из Казахстана, занимающей 38-е место в мировом рейтинге. Кузнецова оформила победу после того, как ее соперница снялась во втором сете при счете 1:6, 0:1. К этому времени матч продолжался 36 минут.
Во втором круге Кузнецова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, сыграет с победителем матча Каролин Возняцки (Дания) – Су-Вэй Се (Тайвань).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 828 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Светлана Кузнецова (Россия, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:1, 1:0, отказ
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