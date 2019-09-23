Кузнецова вышла во второй круг в Ухане после отказа Путинцевой Теннисистка из Казахстана снялась при счете 6:1, 1:0 в пользу Кузнецовой.

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69-я ракетка мира Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA Dongfeng Motor Wuhan Open в Ухане.

В первом круге 34-летняя российская теннисистка играла с Юлией Путинцевой из Казахстана, занимающей 38-е место в мировом рейтинге. Кузнецова оформила победу после того, как ее соперница снялась во втором сете при счете 1:6, 0:1. К этому времени матч продолжался 36 минут.

Во втором круге Кузнецова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, сыграет с победителем матча Каролин Возняцки (Дания) – Су-Вэй Се (Тайвань).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 828 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Светлана Кузнецова (Россия, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:1, 1:0, отказ