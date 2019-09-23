Калинская победила Дарт в Ташкенте Матч продолжался 1 час 43 минуты.

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116-я ракетка мира Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA Tashkent Open в Ташкенте.

В своем первом матче на турнире 20-летняя российская теннисистка нанесла поражение Хэрриет Дарт из Великобритании, которая занимает 134-е место в мировом рейтинге. За 1 час 43 минуты Калинская оформила победу в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.

Ее следующая соперница определится в матче Татьяна Мария (Германия) – Ольга Говорцова (Белоруссия, Q).

Еще одна российская теннисистка – Виталия Дьяченко – выбыла из борьбы, проиграв Катажине Каве из Польши (5:7, 3:6).

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Анна Калинская (Россия) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) – 6:4, 6:4

Катажина Кава (Польша) – Виталия Дьяченко (Россия) – 7:5, 6:3