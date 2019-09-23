Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30

Российский теннисист Карен Хачанов, проигравший во втором круге турнира ATP в Санкт-Петербурге, покинул первую двадцатку чемпионской гонки, расположившись на 21-м месте.
В свою очередь Андрей Рублев поднялся на 30-е место, а первая ракетка России Даниил Медведев, ставший победителем домашнего турнира, сохранил четвертую позицию.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 23 сентября 2019 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7265
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 5510
4. (4) Даниил Медведев (Россия) – 4875
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 3845
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 3160
7. (7) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2350
8. (9) Матео Берреттини (Италия) – 2185
9. (8) Кеи Нисикори (Япония) – 2180
10. (10) Александр Зверев (Германия) – 2120
11. (11) Давид Гоффен (Бельгия) – 2080
12. (12) Гаэль Монфис (Франция) – 2080
13. (13) Фабио Фоньини (Италия) – 1965
14. (14) Диего Шварцман (Аргентина) – 1850
15. (15) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1670
16. (16) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1591
17. (17) Джон Изнер (США) – 1580
18. (18) Гидо Пелья (Аргентина) – 1520
19. (22) Люка Пуй (Франция) – 1465
20. (20) Бенуа Пэр (Франция) – 1448
21. (19) Карен Хачанов (Россия) – 1425…
30. (31) Андрей Рублев (Россия) – 1171
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