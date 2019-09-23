Кудерметова победила Александрову в Ухане

45-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира Dongfeng Motor Wuhan Open в Ухане, после победы над своей соотечественницей Екатериной Александровой.
22-летняя российская теннисистка оформила победу в трех сетах со счетом 5:7, 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 55 минут. Отметим, что Александрова занимает 39-е место в рейтинге WTA.
Следующей соперницей Кудерметовой станет десятый номер мирового рейтинга Белинда Бенчич из Швейцарии, которая была освобождена от первого круга.
Ранее во второй круг в Ухане вышла Светлана Кузнецова.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 828 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Вероника Кудерметова (Россия) – Екатерина Александрова (Россия) – 5:7, 6:3, 6:2
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