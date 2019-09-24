Касаткина в паре с Томлянович выбыла с турнира в Ухани Ранее уроженка Тольятти покинула одиночный разряд, проиграв Каролин Гарсии.

Новости СМИ2 Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Айла Томлянович покинули соревнования в Ухани. Сегодня, 24 сентября теннисистки проиграли Софии Кенин (США) и Александре Саснович (Белоруссия) в первом круге. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 3:6, а ее продолжительность составила 1 час 34 минуты.