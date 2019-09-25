Гаспарян проиграла Ковинич на турнире в Ташкенте

55-я ракетка мира Маргарита Гаспарян завершила выступление на турнире WTA Tashkent Open в Ташкенте.
Во втором круге 25-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Данки Ковинич из Черногории, которая занимает 120-е место в мировом рейтинге. За 1 час 49 минут матч завершился в двух сетах со счетом 5:7, 4:6.
Таким образом, Гаспарян не смогла защитить свой прошлогодний титул.
В четвертьфинале Ковинич сыграет с Сораной Кирстей из Румынии.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Данка Ковинич (Черногория) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 7:5, 6:4
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