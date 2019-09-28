Россиянка Кудерметова выиграла турнир в Ухане в парном разряде Таким образом, 22-летняя уроженка Казани завоевала первый трофей в карьере.

Вероника Кудерметова выиграла теннисный турнир в Ухане (Китай). Сегодня, 28 сентября россиянка вместе с китаянкой Инъин Дуань обыграла Арину Соболенко из Белоруссии и бельгийку Элизе Мертенс.

Их встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 23 минуты.

Добавим, что в одиночном разряде победительницей стала Соболенко. Теннисистка выиграла турнир второй раз кряду, одолев в финале американку Элисон Риске.