Рублев выиграл у Димитрова в Пекине Матч продолжался 1 час 14 минут.

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35-я ракетка мира Андрей Рублев выиграл свой первый матч на турнире ATP China Open в Пекине.

21-летний российский теннисист нанес поражение Григору Димитрову из Болгарии, который занимает 26-е место в мировом рейтинге. За 1 час 14 минут Рублев оформил победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.

Его следующим соперником станет победитель матча Михаил Кукушкин (Казахстан) – Фабио Фоньини (Италия, 6).

Также в понедельник свой матч первого круга проведет четвертый сеяный Карен Хачанов.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 8 285 274 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Андрей Рублев (Россия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 7:5