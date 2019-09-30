Александрова вернула себе звание первой ракетки России Павлюченкова опустилась на четыре места и пропустила вперед Александрову.

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Российская теннисистка Екатерина Александрова вернула себе звание первой ракетки страны.

В новом рейтинге WTA 24-летняя Александрова, несмотря на поражение в первом круге турнира в Ухане от Вероники Кудерметовой, поднялась на одно место и опередила Анастасию Павлюченкову.

Отметим, что на 16 позиций вверх переместилась Светлана Кузнецова, дошедшая в Ухане до третьего круга.

В первой десятке произошло одно изменение: Симона Халеп из Румынии опередила Бьянку Андрееску из Канады.

Рейтинг WTA

Положение на 30 сентября 2019 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6446 очков

2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 6125

3. (3) Элина Свитолина (Украина) – 5320

4. (4) Наоми Осака (Япония) – 5011

5. (6) Симона Халеп (Румыния) – 4907

6. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 4835

7. (7) Петра Квитова (Чехия) – 4571

8. (8) Кики Бертенс (Голландия) – 4225

9. (9) Серена Уильямс (США) – 3935

10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738

11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 3073

12. (15) Слоан Стивенс (США) – 2873

13. (12) Анжелик Кербер (Германия) – 2830

14. (14) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2785

15. (13) Мэдисон Киз (США) – 2767

16. (17) София Кенин (США) – 2600

17. (22) Петра Мартич (Хорватия) – 2572

18. (19) Анастасия Севастова (Латвия) – 2517

19. (18) Каролин Возняцки (Дания) – 2493

20. (16) Ван Цян (Китай) – 2423…

38. (39) Екатерина Александрова (Россия) – 1383…

40. (36) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1330…

42. (45) Вероника Кудерметова (Россия) – 1264…

45. (43) Дарья Касаткина (Россия) – 1220…

56. (69) Светлана Кузнецова (Россия) – 1041…

65. (66) Анна Блинкова (Россия) – 927…

79. (55) Маргарита Гаспарян (Россия) – 779…

89. (73) Анастасия Потапова (Россия) – 676…

93. (94) Наталья Вихлянцева (Россия) – 654…

100. (116) Анна Калинская (Россия) – 616