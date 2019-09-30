Александрова вернула себе звание первой ракетки России

Российская теннисистка Екатерина Александрова вернула себе звание первой ракетки страны.
В новом рейтинге WTA 24-летняя Александрова, несмотря на поражение в первом круге турнира в Ухане от Вероники Кудерметовой, поднялась на одно место и опередила Анастасию Павлюченкову.
Отметим, что на 16 позиций вверх переместилась Светлана Кузнецова, дошедшая в Ухане до третьего круга.
В первой десятке произошло одно изменение: Симона Халеп из Румынии опередила Бьянку Андрееску из Канады.
Рейтинг WTA
Положение на 30 сентября 2019 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 6446 очков
2. (2) Каролина Плишкова (Чехия) – 6125
3. (3) Элина Свитолина (Украина) – 5320
4. (4) Наоми Осака (Япония) – 5011
5. (6) Симона Халеп (Румыния) – 4907
6. (5) Бьянка Андрееску (Канада) – 4835
7. (7) Петра Квитова (Чехия) – 4571
8. (8) Кики Бертенс (Голландия) – 4225
9. (9) Серена Уильямс (США) – 3935
10. (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3738
11. (11) Джоанна Конта (Великобритания) – 3073
12. (15) Слоан Стивенс (США) – 2873
13. (12) Анжелик Кербер (Германия) – 2830
14. (14) Арина Соболенко (Белоруссия) – 2785
15. (13) Мэдисон Киз (США) – 2767
16. (17) София Кенин (США) – 2600
17. (22) Петра Мартич (Хорватия) – 2572
18. (19) Анастасия Севастова (Латвия) – 2517
19. (18) Каролин Возняцки (Дания) – 2493
20. (16) Ван Цян (Китай) – 2423…
38. (39) Екатерина Александрова (Россия) – 1383…
40. (36) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1330…
42. (45) Вероника Кудерметова (Россия) – 1264…
45. (43) Дарья Касаткина (Россия) – 1220…
56. (69) Светлана Кузнецова (Россия) – 1041…
65. (66) Анна Блинкова (Россия) – 927…
79. (55) Маргарита Гаспарян (Россия) – 779…
89. (73) Анастасия Потапова (Россия) – 676…
93. (94) Наталья Вихлянцева (Россия) – 654…
100. (116) Анна Калинская (Россия) – 616
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