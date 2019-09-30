Хачанов обыграл Куэваса и вышел во второй круг в Пекине Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Девятая ракетка мира Карен Хачанов одержал первую победу на турнире ATP China Open в Пекине.

23-летний российский теннисист нанес поражение Пабло Куэвасу из Уругвая, который занимает 47-е место в мировом рейтинге. За 1 час 31 минуту Хачанов выиграл в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (9:7).

Его следующим соперником станет победитель матча Жереми Шарди (Франция, Q) – Марко Чеккинато (Италия).

Ранее во второй круг вышел Андрей Рублев, обыгравший Григора Димитрова из Болгарии.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Карен Хачанов (Россия, 4) – Пабло Куэвас (Уругвай, Q) – 6:2. 7:6 (9:7)