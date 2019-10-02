Хачанов победил Шарди на двух тай-брейках в Пекине

Девятая ракетка мира Карен Хачанов победил Жереми Шарди из Франции во втором круге турнира ATP China Open в Пекине.
23-летний российский теннисист нанес поражение 72-му номеру мирового рейтинга на двух тай-брейках. За 1 час 41 минуту матч завершился со счетом 7:6 (7:0), 7:6 (7:5).
Следующим соперником Хачанов может стать еще один представитель России – Андрей Рублев, который также в среду сыграет во втором круге с шестым сеяным Фабио Фоньини из Италии.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Карен Хачанов (Россия, 4) – Жереми Шарди (Франция, Q) – 7:6 (7:0), 7:6 (7:5)
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