Хачанов победил Шарди на двух тай-брейках в Пекине Российский теннисист вышел в третий круг.

Девятая ракетка мира Карен Хачанов победил Жереми Шарди из Франции во втором круге турнира ATP China Open в Пекине.

23-летний российский теннисист нанес поражение 72-му номеру мирового рейтинга на двух тай-брейках. За 1 час 41 минуту матч завершился со счетом 7:6 (7:0), 7:6 (7:5).

Следующим соперником Хачанов может стать еще один представитель России – Андрей Рублев, который также в среду сыграет во втором круге с шестым сеяным Фабио Фоньини из Италии.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Карен Хачанов (Россия, 4) – Жереми Шарди (Франция, Q) – 7:6 (7:0), 7:6 (7:5)