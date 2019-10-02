Фоньини победил Рублева и вышел на Хачанова Матч продолжался 1 час 15 минут.

35-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление в одиночном разряде на турнире ATP China Open в Пекине.

В матче второго круга 21-летний российский теннисист потерпел поражение от Фабио Фоньини из Италии. За 1 час 15 минут 12-й номер мирового рейтинга оформил победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Теперь 32-летний итальянец сыграет с другим российским теннисистом – девятой ракеткой мира Кареном Хачанов, который ранее победил на двух тай-брейках Жереми Шарди из Франции (7:6 (7:0), 7:6 (7:5)).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Фабио Фоньини (Италия, 6) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:4