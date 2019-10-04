Хачанов победил Фоньини и вышел в полуфинал в Пекине

Девятая ракетка мира Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP China Open в Пекине.
В четвертьфинале 23-летний российский теннисист нанес поражение Фабио Фоньини из Италии, который занимает 12-е место в мировом рейтинге. Хачанов оформил победу за 1 час 46 минут в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:1.
Его следующим соперником станет победитель матча Доминик Тим (Австрия, 1) – Энди Маррэй (Великобритания).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Карен Хачанов (Россия, 4) – Фабио Фоньини (Италия, 6) – 3:6, 6:3, 6:1
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