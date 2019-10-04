Осака обыграла Андрееску и вышла в полуфинал турнира в Пекине - Советский спорт
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04 октября 2019 18:59Теннис

Осака обыграла Андрееску и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла канадку Бьянку Андрееску в четвертьфинале турнира в Пекине.

Матч продолжался 2 часа 14 минут и завершился победой японки со счетом 5:7, 6:3, 6:4. За время встречи Андрееску один раз подала навылет, реализовала пять из 11 брейк-пойнтов и совершила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы десять эйсов, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, что 19-летняя канадская теннисистка прервала свою серию из 17 побед подряд.

В полуфинале турнира соперницей Осаки станет Каролина Возняцки из Дании.

Добавим, что во втором полуфинале между собой сыграют австралийка Эшли Барти и голландка Кики Бертенс.

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