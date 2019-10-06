Джокович выиграл турнир в Токио Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Джона Миллмана в финале турнира в Токио.

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Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой серба со счетом 6:3, 6:2. За время матча Джокович шесть раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету его соперника один эйс.

Отметим, что Джокович завоевал свой четвертый титул в одиночном разряде в текущем сезоне.