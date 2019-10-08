Рублев обыграл Чорича в первом круге турнира в Шанхае - Советский спорт
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08 октября 2019 09:58Теннис

Рублев обыграл Чорича в первом круге турнира в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл хорвата Борну Чорича в первом раунде турнира в Шанхае.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 7:6 (7:4). За время матча Рублев 15 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, один реализованный брейк-пойнт, а также три двойные ошибки.

Добавим, что следующим соперником Рублева на турнире станет победитель встречи между аргентинцем Гуидо Пельей и австралийцем Джоном Миллманом.

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