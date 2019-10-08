Кудерметова переиграла Томлянович в первом круге турнира в Тяньцзине Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович в первом раунде турнира в Тяньцзине (Китай).

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Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 6:2.

За время матча Кудерметова четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и совершила две двойные ошибки. На счету ее соперницы три эйса, один бреализованный брейк-пойнт, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что в следующем круге Кудерметова встретится с китаянкой Чжэн Сайсай.