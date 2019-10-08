Гаспарян проиграла Гергес на турнире в Линце

Встреча продолжалась 89 минут.
За это время Гаспарян не выполнила ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 13.
Напомним, что ранее борьбу на турнире завершила Анна Блинкова.
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