Гаспарян проиграла Гергес на турнире в Линце В матче первого круга турнира WTA в Линце россиянка Маргарита Гаспарян уступила немке Юлии Гергес – 4:6, 2:6.

Загрузка...

Встреча продолжалась 89 минут.

За это время Гаспарян не выполнила ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 13.

Напомним, что ранее борьбу на турнире завершила Анна Блинкова.