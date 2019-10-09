Ана Иванович – Швайнштайгеру: Поздравляю с замечательной карьерой, моя любовь Немец объявил о завершении карьеры.

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Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поздравила своего супруга немца Бастиана Швайнштайгера с завершением карьеры.

«Поздравляю с замечательной карьерой, моя любовь. Не могу дождаться приключений, которые ждут нашу замечательную маленькую семью в будущем.

Безумно горжусь тобой. Мы любим тебя», – написала Иванович в инстаграме.

Напомним, во вторник 35-летний Швайнштайгер объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Чикаго Файр». В составе сборной Германии в 2014 году он стал чемпионом мира.

Добавим, что Швайнштайгер и Иванович воспитывают двух сыновей.