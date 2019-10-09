Рублев обыграл Миллмана за 64 минуты Третий российский теннисист вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае.

33-я ракетка мира Андрей Рублев одержал свою вторую победу на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

21-летний российский теннисист нанес поражение Джону Миллману из Австралии, который занимает 58-е место в мировом рейтинге. За 1 час 4 минуты Рублев оформил победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:0.

Его следующим соперником станет пятый сеяный Александр Зверев из Германии.

Ранее в третий круг вышли еще два представителя России – Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Шанхай (Китай)

Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Андрей Рублев (Россия) – Джон Миллман (Австралия) – 6:2, 6:0